ضبط 45 طن دواجن فاسدة فى القليوبية

شنت مديرية الطب البيطري في القليوبية برئاسة الدكتورة أمل العسيلي، بالتنسيق مع مباحث تموين القليوبية وإدارة شرطة المسطحات بالقناطر وبإشراف الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر حملة موسعة على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم في نطاق المحافظة.وأسفرت الحملة عن ضبط 45 طن جلد دواجن ومفروم دواجن وبط وكبد وقوانص دجاج بها تغير في الخواص الطبيعية.وتحررت المحاضر اللازمة، وتم استئذان النيابة العامة في سحب عينات من المضبوطات وتحليلها في معهد بحوث صحة الحيوان بالقليوبية وتتولي النيابة العامة التحقيقات.