رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:10 ص
ليلى مراد
ليلى مراد
وائل توفيق
طباعة
كان للفنانة ليلى مراد نصيب من ألحان رياض القصبجي، حيث قدم لها العديد من الألحان الشهيرة والمميزة، لكن عندما كانت تستعد للمشاركة في بطولة فيلم «شاطئ الغرام» 1950، اتفقت معه على أن يلحن لها أغنيتين ستقدمهما في الفيلم «نعيمًا يا حبيبي»، «يا ختي عليه».

زار«القصبجي» ليلى في منزلها بعمارة «الإيموبيليا» الشهيرة للاستماع إلى كلمات الأغنيتين، فأعجب كثيرًا بهما خاصة وأنه يغلب عليهما الطابع الطريف، وعلى الفور أمسك بعوده واندمج في التلحين، وبعد ساعة واحدة كان «القصبجي» قد انتهى من اللحنين، ومن تحفيظهما للفنانة المصرية، وتقاضى يومها 300 جنيهًا عن الأغنيتين.

أغنيتا ليلى مراد حققتا نجاحًا كبيرًا خلال عرض الفيلم، ولكن الإذاعة المصرية رفضت بثّهما في فقراتها اليومية؛ لأنها ارتأت أنهما تمثلان دعوة صارخة للحب، وظلّت الأغنيتان حبيستا الأدراج لفترة طويلة، حسب مجلة «الشبكة» اللبنانية.

تدور حكاية فيلم «شاطئ الغرام» حول حكاية «عادل» شاب ثري يحيا في ترف ويصاحب الراقصات على شاطئ مرسى مطروح، يتعرف على المدرسة الحسناء «ليلى»، فيحبها ويتزوجها ويعود بها للقاهرة لتواجه مؤامرات الراقصة صديقة «عادل»، وعمته التي كانت تحلم بزواجه من ابنتها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ريال مدريد يهنئ رونالدو برقم تاريخى

دراسة: إصابات كورونا بين يهود لندن تتوسط أعلى النسب عالميا

إشبيلية يتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا

مانشستر يونايتد يسحق ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة بالدوري الإنجليزى

أيام زمان

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

«لكل أغنية واحدة».. حكاية مها صبرى مع «الباروكة»

حكاية الفيلم الذي كان سببًا في طلاق سهير رمزي

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

مناقشة وتوقيع رواية إيبو العظيم بمركز الجزويت بالإسكندرية

عبدالمنعم زهران: «راديو.. درايو» تسرد العالم النفسى للعجائز

صدور «كتاب الحدوس» مختارات شعرية لــ على العامرى