تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

كان للفنانة ليلى مراد نصيب من ألحان رياض القصبجي، حيث قدم لها العديد من الألحان الشهيرة والمميزة، لكن عندما كانت تستعد للمشاركة في بطولة فيلم «شاطئ الغرام» 1950، اتفقت معه على أن يلحن لها أغنيتين ستقدمهما في الفيلم «نعيمًا يا حبيبي»، «يا ختي عليه».زار«القصبجي» ليلى في منزلها بعمارة «الإيموبيليا» الشهيرة للاستماع إلى كلمات الأغنيتين، فأعجب كثيرًا بهما خاصة وأنه يغلب عليهما الطابع الطريف، وعلى الفور أمسك بعوده واندمج في التلحين، وبعد ساعة واحدة كان «القصبجي» قد انتهى من اللحنين، ومن تحفيظهما للفنانة المصرية، وتقاضى يومها 300 جنيهًا عن الأغنيتين.أغنيتا ليلى مراد حققتا نجاحًا كبيرًا خلال عرض الفيلم، ولكن الإذاعة المصرية رفضت بثّهما في فقراتها اليومية؛ لأنها ارتأت أنهما تمثلان دعوة صارخة للحب، وظلّت الأغنيتان حبيستا الأدراج لفترة طويلة، حسب مجلة «الشبكة» اللبنانية.تدور حكاية فيلم «شاطئ الغرام» حول حكاية «عادل» شاب ثري يحيا في ترف ويصاحب الراقصات على شاطئ مرسى مطروح، يتعرف على المدرسة الحسناء «ليلى»، فيحبها ويتزوجها ويعود بها للقاهرة لتواجه مؤامرات الراقصة صديقة «عادل»، وعمته التي كانت تحلم بزواجه من ابنتها.