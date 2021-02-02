«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها خلال شهر فبراير.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولا: أهم العمليات1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس6- استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة، لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرقثانيا: التسميدأشجار المشمش التي تروي بالتنقيط للفدانالراية الأولى: 2 ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيومالراية الثانية: 2 ك نترات كالسيومالرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدانثالثا: برنامج الريالسنة الأولى 8 لتر الشجرةالسنة الثانية 12 لتر الشجرةالسنة الثالثة 18 لتر الشجرةالسنة الرابعة 25 لتر الشجرةالسنة الخامسة 30 لتر الشجرةبرنامج الريهنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10اياميتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرةرابعا: برنامج المكافحةمقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية1-مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم3- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم لتر ماء4- مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم لترماء +مادة ناشرة6- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم 100 لتر ماء.