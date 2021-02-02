«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية

علاقة صداقة قوية دامت لسنوات بين الشاعرين أمل دنقل وعبدالرحمن الأبنودي، تعرفا على بعضهما البعض في مدرسة قنا الثانوية، فكلاهما أبناء محافظة قنا بصعيد مصر، وأصبحا صديقين لا يفترقان، حتى اشتركا معا في فريق التمثيل بالمدرسة، ووعد كل منهما للآخر ألا يفترقا أبدا، وهذا ما حدث حتى وفاة أمل دنقل في 21 مايو لعام 1983، ورحل الأبنودي في 21 أبريل 2015.في صورة قديمة بالأبيض والأسود تجمع الأبنودي وأمل دنقل برفقة أحد أصدقائهما ويدعى "مصطفى الشريف"، وهو شاعر غنائي من الصعيد، وظهر في الصورة جالسا، بينما يقف الشاعران بجواره، ويعود تاريخها لسبعينيات القرن الماضي، والتقطت هذه الصورة في أحد أقدم استوديوهات محافظة قنا، وكان الأبنودي ودنقل حينها تخرجا من المرحلة الثانوية.وكان الشاعر أمل دنقل قد أُصيب بالسرطان وعانى منه لمدة تقرب من 3 سنوات، إلا أن المرض لم يستطع أن يوقف أمل دنقل عن الشعر حتى قال عنه أحمد عبدالمعطي حجازي: "إنه صراع بين متكافئين، الموت والشعر".ورحل أمل دنقل عن دنيانا في يوم السبت الموافق 21 مايو عام 1983 لتنتهي معاناته، وكان آخر لحظاته في الحياة برفقة الدكتور جابر عصفور وعبدالرحمن الأبنودي صديق عمره، مستمعًا إلى إحدى الأغاني الصعيدية القديمة، بينما الأبنودي توفي يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2015.