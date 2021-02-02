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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

3 طائرات في أسبوع.. لماذا تسقط «الدرون» الإسرائيلية؟

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:07 م
الدرون الإسرائيلية
الدرون الإسرائيلية
سارة الشلقاني
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة دون طيار «الدرون - مسيرة» تابعة لسلاح الجو، داخل قطاع غزة المحاصر، ومن ثم تحطمها.

وأثار ذلك الحادث العديد من التساؤلات داخل تل أبيب، خاصةً أنها ليست الطائرة الأولى من ذلك الطراز التي تسقط خلال فترة قصيرة، أو على مدار العام الماضي.

سقوط طائرة إسرائيلية في غزة
وسقطت طائرة دون طيار تابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، داخل غزة، خلال نشاط لها على الحدود هناك.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أنه خلال نشاط عملياتي لقوة من الجيش، سقطت طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات.

السقوط الثالث للطائرات الإسرائيلية
وتعد هذه المرة الثالثة التي تسقط فيها طائرة دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال أسبوع واحد فقط، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن سقوط طائرتين مسيرتين له، إحداهما في القطاع المحاصر، والأخرى داخل الحدود اللبنانية، وذلك خلال أنشطة على الحدود.

حماس تطور أنظمة لإسقاط الطائرات الإسرائيلية
وأشارت التقديرات الإسرائيلية، في أعقاب حادث إسقاط طائرة اليوم، إلى أن حركة حماس الفلسطينية تستخدم تقنية تكنولوجية تساعد على إسقاط الطائرات المسيرة.

وجاءت التقديرات الإسرائيلية في ذلك الشأن، استنادا لأن هناك العديد من الطائرات التي سقطت داخل حدود القطاع المحاصر، خلال العام الماضي، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

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