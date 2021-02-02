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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:04 م
حالة إشغال بالفيوم
حالة إشغال بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تفقد مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواى، شوارع المدينة وقري المركز للتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وقال مراد مسعود رئيس المركز، إنه تم خلال الجولة متابعة تنفيذ نقطة الاتصال الأخيرة لتوصيل الغاز الطبيعي من المدينة باتجاه العجميين والنصارية وطبهار وإدخال الغاز لآخر منزلين بالجوار ودفع نفقي خلال ساعات تمهيدا لإنهاء الأعمال قبل رصف شارع مصرف أبوجنشو من المدينة إلى مفارق النصارية وكذلك تغطية المصرف خلال أيام، بالإضافة لمتابعة اللجنة المكلفة من رئيس المركز لرصد وغلق مراكز الدروس الخصوصية وأماكن تجمع الطلاب والطالبات حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم رصد بعض القمامة تم إلقائها من المواطنين بعد أعمال منظومة النظافة بالفترة الصباحية، وعلى الفور تم إصدار توجيهات برفعها خلال الوردية الثانية، كما رصد وجود بعض غرف التفتيش بوسط الطريق جبل سعد ووجه فورًا بتغطيتها حرصا على سلامة المارة والمركبات.

وأضاف أنه فى نطاق الوحدة المحلية بقرية العجميين تم متابعة الأعمال الإنشائية لبناء مدرسة العجميين الثانوية التجريبية للغات والذي تنفذه هيئة الأبنية التعليمية على مساحة ٧٠٠ م٢ والتي تتسع لخمسة عشر فصلا دراسيا فضلا عن المباني الإدارية والمعامل والمختبرات بارتفاع خمسة ادوار تم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية للدور الأول والمتابعة مستمرة حتى انتهاء الأعمال.

وأشار إلى أنه تم تغيير ٤ مواسير ري زراعي قطر٧٠سم بدلًا من ٤٠سم بطريق الزغيبي عبود تخدم حوالي ١٥٠ فدان حيث كانت هناك شكوى من الفلاحين بعدم وصول مياه الري إلي الأراضي الزراعية بسبب سدة في مواسير الري وتم قطع الطريق، وتم الانتهاء من الأعمال وقطع الطريق قبل بدء عمليه الرصف بطريق الزغيبي عبود وتمت الأعمال بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع 285 طن قمامة ومخلفات، وإزالة عدد 13 حالة إشغالات متنوعة.
رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم
رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم
رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم
رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم
رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم
رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم
رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم
رفع 285 طن قمامة وإزالة 13 حالة إشغال بالفيوم

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