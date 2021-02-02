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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أول مصاب بكورونا داخل مستشفى كفر شكر بالقليوبية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:04 م
كورونا
كورونا
كتب صلاح حسنى
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أعلن مستشفى كفر شكر المركزي بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، وفاة أول مصاب بفيروس كورونا المستجد لعجوز يدعى نصر 75 سنة بعد 6 أيام من التشغيل التجريبي للمستشفى حيث يحتجز الآن 14 حالة كورونا منهم 7 داخل العناية المركزة ويتلقون العلاج اللازم.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أجرى جولة تفقدية تفقد خلالها مستشفى كفر شكر المركزى، لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي واستقبال مرضى كورونا بعد جهود كبيرة بذلت لإتمام فرش المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة، وإنهاء جميع المشكلات التي كانت تعوق التشغيل، ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء، وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى.

وأكد محافظ القليوبية بداية التشغيل التجريبي الخميس الماضى لاستقبال مرضى ومصابي كورونا، وتخصيص غرف عزل لهم، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون مركزا كبيرا لتلقى لقاح كورونا لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

يذكر أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات من بينها مستشفى كفر شكر المركزي يتم العمل على إنشائها وإحلالها وتجديدها، ضمن المبادرة بتكلفة تصل إلى 1.091 مليار جنيه، والتي تشمل مستشفيات قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.

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