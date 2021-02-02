«الزراعة» توافق على تسجيل 39 مبيدًا جديدًا

وافقت لجنة المبيدات بوزارة الزراعة خلال اجتماعات اليوم، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة، على تسجيل 39 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات الزراعية.من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرا حيويا في إنتاج المحاصيل، وأن الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث إن هناك 36 مصنعا تعمل في منظومة تصنيع المبيدات بمنطقة غرب الدلتا.وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية التي تطبقها الدول، مشيرا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرارا للسوق المصرية ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.