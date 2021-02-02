فوز «العناني» بمنصب رئيس اتحاد الدواجن

أسفرت نتائج انتخابات اتحاد منتجي الدواجن عن فوز المهندس محمود العناني بمنصب رئيس الاتحاد، وفوز أنور العبد والدكتور مجدي حسن بمنصب نائبي رئيس الاتحاد، وانتخاب سعد البدي أمينا لصندوق الاتحاد.وقال المهندس محمود العناني إن المجلس الجديد لديه سياسة جديدة تستهدف النهوض بصناعة الدواجن وفقا للسياسات المعتمدة من الدولة، موضحا أن السياسة الجديدة للاتحاد ستغير من أوضاع صناعة الدواجن للأفضل، وتلبي طموحات هذه الدولة وسياسات الحكومة بما يحقق المصالح المشتركة بين الدولة وصغار المزارعين والمستثمرين.