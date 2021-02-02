نيفين جامع: «تنمية المشروعات» نظم معرض «تراثنا»

أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في بيانها أمام مجلس النواب، أنه في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالصناعات الحرفية واليدوية، نظم الجهاز معرض «تراثنا» بواقع دورتين متتاليتين خلال عامي 2019 و2020.وأشارت إلى أن المعرض يهدف إلى إتاحة فرص تسويقية متميزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية والتراثية وتسويق منتجاتهم وإتاحة منتجات متميزة للجماهير المهتمة بهذه الفنون العريقة بأسعار مناسبة.كما أشارت إلى أن فعاليات معرض «تراثنا» لعام 2020 شهدت إطلاق جائزة الأفضل لأصحاب الحرف اليدوية بمجال المشروعات متناهية الصغر للنهوض بالصناعات الحرفية واليدوية، حيث تفضلت حرم رئيس الجمهورية خلال تشريفها للمعرض بتوزيع الجوائز على الفائزين.وأوضحت أن دولة السودان الشقيقة شاركت في الدورة الثانية للمعرض في 2020 كضيف شرف وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري السوداني.وأوضحت أن الدورة الثانية من المعرض ضمت أكثر من 630 عارض من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، منهم 400 سيدة، كما تضمن المعرض 28 منتج من منتجات المشغولات اليدوية والسجاد اليدوي والملابس التراثية والمنتجات الخشبية والصدف والنحاس والمفروشات وبلغ إجمالي عدد الزائرين 75 ألف زائر.وشاركت في المعرض عدد من الجهات منها المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعى بالإضافة إلى 38 جمعية أهلية من منتجى الحرف اليدوية و7 جمعيات من ذوى الاحتياجات الخاصة.