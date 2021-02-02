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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلام إيران: بحارة ناقلة النفط الكورية الجنوبية أحرار في المغادرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:35 م
ناقلة النفط الكورية
ناقلة النفط الكورية الجنوبية
ا ش ا
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أعلنت وسائل إعلام حكومية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن البحارة التابعين لناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها القوات الإيرانية في الخليج العربي الشهر الماضي أحرار في مغادرة البلاد لأسباب إنسانية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن التحقيق القانوني بشأن الناقلة وقبطانها سوف يستمر.

وتصر طهران على أنها أوقفت الناقلة، وأفراد طاقمها المكون من 20 شخصا، أوائل الشهر الماضي، بسبب "التلوث البيئي" للسفينة، وهو ادعاءٌ نفاه مالك السفينة.

وتشير (إيه بي سي نيوز) إلى أن احتجاز إيران للناقلة يبدو أنه كان محاولة، لزيادة ضغط طهران على سول قبل مفاوضات بشأن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.

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