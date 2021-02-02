أوكرانيا تطلب من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى ميانمار

أوصت وزارة الخارجية الأوكرانية مواطنيها بالامتناع عن السفر حاليا إلى جمهورية ميانمار، وطلبت من رعاياها الذين يقيمون بالفعل في ميانمار، التسجيل في النظام الإلكتروني الخاص أو إبلاغ السفارة الأوكرانية عن مكان وجودهم، حسبما أوردت وكالة أنباء (أوكرانيا برس).وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية "بسبب إعلان حالة الطوارئ في جمهورية ميانمار، توصي وزارة الخارجية الأوكرانية مواطنيها بالامتناع عن زيارة هذا البلد حتى استقرار الوضع السياسي والأمني ​​الداخلي".وأعلن مسئولون في الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في ميانمار، بعد أن احتجز الجيش عددًا من قادة الحكومة، من بينهم مستشار الدولة والرئيس وين مينت وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونج سان سوكي، أمس الإثنين.