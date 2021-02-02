تونس وأوكرانيا تبحثان سبل إرساء التعاون العسكرى

بحث وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، اليوم الثلاثاء، مع سفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس، الفرص المتاحة لإرساء تعاون عسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات التطوير والتدريب وتبادل الخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك خاصة الطب العسكري.وسلم السفير الأوكراني خلال اللقاء - بحسب بيان على صفحة وزارة الدفاع - دعوة إلى إبراهيم البرتاجي لحضور معرض الصناعات العسكرية الذي ستحتضنه مدينة "كييف" الأوكرانية خلال شهر أبريل المقبل.