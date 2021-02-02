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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الطب الشرعي في هتك عرض طالبة: لا إصابات لرضاها بالعلاقة الجنسية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:27 م
هتك عرض طالبة:
هتك عرض طالبة:
حسام التمساح _ محمد عيسي
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أصدر الطب الشرعي تقريره في القضية رقم 2693 لسنة 2020، جنايات مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة، الخاصة باتهام بواب وآخر يعمل في المقاولات بهتك عرض طالبة بالصف الثاني الثانوي في مدينة نصر، حيث أكد أن المجني عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، لرضاها بالعلاقة الجنسية مع المتهمين الأول والثاني.

وأوضح أنه بالكشف على المجني عليها تبين إيجابية المسحة الشرجية لها، وعللت عدم وجود إصابات بها لرضا المجني عليها، واستخدام المتهمين المزلجات.

وبمناظرة النيابة لمسرح الواقعة تم العثور على (جاكيت حريمي أحمر اللون، وبنطال حريمي أسود اللون لباس داخلي حريمي) عثر بها جميعًا على بقايا سائل منوي وبفحص المناديل الورقية التي عثر عليها محل الواقعة عثر بها على سائل منوي، وثبت أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من البقايا التي عثر عليها وهي عبارة عن خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووي والمستخلص من عينة دم المتهمين والمجني عليها.

وكشفت تحريات محمد محمود عبدالله، معاون مباحث قسم مدينة نصر ثان، بأنه حال مروره الأمني، تم ضبط المتهمين بعد أن أخبرته والدة المجني عليها بهتك عرض ابنتها، وأقرا له بارتكابهما الواقعة.

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