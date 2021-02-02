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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7000 عضو يستعدون لتقديم استقالاتهم من الحزب الحاكم في تركيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:23 م
حزب العدالة والتنمية
حزب العدالة والتنمية التركي
آية حسني
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يستعد 7000 عضو بحزب العدالة والتنمية التركي، لتقديم استقالاتهم من الحزب الحاكم في البلاد.

ونقل موقع "تركيا الآن"، عن حساب «طائر أنقرة»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن استعداد 7000 عضو بحزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم في تركيا) لتقديم استقالاتهم من الحزب.

وقال صاحب الحساب إن «7 آلاف عضو بحزب العدالة والتنمية ينتظرون الإشارة للاستقالة من الحزب»، دون أن يوضح ماهية تلك الإشارة أو دلالتها.

وكان حساب «طائر أنقرة» قد أكد، في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، عقب إعلان وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق استقالته على موقع إنستجرام، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقبل استقالة صهره، وهو ما حدث بالفعل.

يذكر أن الاستقالات بدأت فعليًا بين أعضاء حزب العدالة والتنمية في بلدية نفشهير، إذ تقدم رئيس بلدية نفشهير، راسيم أري، باستقالته يوم الجمعة الماضي، بسبب مشاكل صحية، لكن جريدة «جمهورييت» التركية، أوضحت أن السبب الحقيقي ليست المشاكل الصحية، لكن بسبب تورطه في قضايا فساد.

وقالت الصحيفة التركية إن أكثر من 500 شخص استقالوا من حزب العدالة والتنمية بعد استقالة أري التي أجبر عليها، وتتوقع الجريدة نفسها فصل رئيس بلدية في إسطنبول في الوقت القريب.

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