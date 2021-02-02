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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خروج عبدالغني للإصابة.. وغزل المحلة يفرض التعادل على الزمالك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:42 م
جريدة الدستور
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شهد الربع ساعة الثانية من الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة هجمات متبادلة من جانب الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز، لكن مازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

أولى الفرص الحقيقية للزمالك كانت في الدقيقة 19 بعدما استلم بن شرقي كرة طارق حاد الويلة بمهارة ثم مرر الكرة لإمام عاشور على حدود منطقة الجزاء الذي سددها ولكن مرت ضعيفة لخارج الملعب.

في الدقيقة 21 يوسف أوباما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتدن من قدم أحد المدافعين قبل وصولها للمرمى.

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