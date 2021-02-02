الكونجرس يتهم ترامب بالخيانة وتعريض الأمن القومي للخطر
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:52 م
محمد عمرطباعة
أفادت مصادر أمريكية، اليوم الثلاثاء بأن لائحة اتهام الديمقراطيين للرئيس السابق دونالد ترامب تضمنت اتهامه بتعريض حياة أعضاء الكونجرس للخطر.
وشملت لائحة اتهام الديمقراطيين لترامب تهديد الديمقراطية الأمريكية وتعريض الأمن القومي للخطر وأهمية الخيانة غير المسبوقة وفق قناة العربية.
وأكدت لائحة الاتهام الموجهة لترامب أن ما قام به الرئيس السابق كفيل بمنعه من تولي أي منصب فيدرالي.
وشملت لائحة اتهام الديمقراطيين لترامب تهديد الديمقراطية الأمريكية وتعريض الأمن القومي للخطر وأهمية الخيانة غير المسبوقة وفق قناة العربية.
وأكدت لائحة الاتهام الموجهة لترامب أن ما قام به الرئيس السابق كفيل بمنعه من تولي أي منصب فيدرالي.