الكونجرس يتهم ترامب بالخيانة وتعريض الأمن القومي للخطر

أفادت مصادر أمريكية، اليوم الثلاثاء بأن ‏لائحة اتهام الديمقراطيين للرئيس السابق دونالد ترامب تضمنت اتهامه بتعريض حياة أعضاء الكونجرس للخطر.وشملت ‏لائحة اتهام الديمقراطيين لترامب تهديد الديمقراطية الأمريكية وتعريض الأمن القومي للخطر وأهمية الخيانة غير المسبوقة وفق قناة العربية.وأكدت ‏لائحة الاتهام الموجهة لترامب أن ما قام به الرئيس السابق كفيل بمنعه من تولي أي منصب فيدرالي.