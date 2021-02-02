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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة قوص

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:42 م
حازم عمر نائب محافظ
حازم عمر نائب محافظ قنا،
قنا: إسلام البكري
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أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدينة قوص تفقد خلالها عددا من المشروعات والمؤسسات الخدمية لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها اللواء خالد فوزي رئيس مجلس المدينة.

بدأ عمر جولته بتفقد مشروع إعادة رصف ورفع كفاءة مدخل المدينة حيث تفقد أعمال الرصف التي يجري تنفيذها، موضحا أن الطريق يبلغ طوله ٥ كم بتكلفة مالية تصل إلى ٥ ملايين جنيه، مؤكدا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة المقررة في عمليات الرصف وموجها مسئولي الوحدة المحلية بمراجعة موقف الإنارة وعمل البلدورات على جانبي الطريق والبدء في تشجير المدخل لإضفاء المظهر الجمالي على مدخل المدينة.

وتابع عمر جولته بتفقد سير العمر بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمدينة، حيث تابع مع مشرفي النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المقدمة بمختلف مراحلها، وأثنى على فكرة ربط المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية بالمركز التكنولوجي الرئيسي بالمدينة الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط من على المركز الرئيسي فضلا عن توفير أعباء الانتقال على المواطنين موصيا العاملين بالمركز بحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.

كما شملت الجولة المرور على مخبز المدينة لتأكد من جودة الخبز المقدم للأهالي، وذلك في إطار حرص المحافظة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم وقام نائب المحافظ بمراجعة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين موجها بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العاملين بالمخابز بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وواصل نائب المحافظ جولته بالمدينة بتفقد الوحدة القروية والوحدة الصحية بقرية خزام، واستمع نائب المحافظ إلى عدد من مطالب أهالي القرية والتي وعد بدراستها وحلها مع الجهات المعنية، مؤكدا لهم أن القرى المصرية سوف تشهد طفرة َملموسة على كافة الأصعدة وبكافة الخدمات وذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتنمية ١٥٠٠ قرية من قري الريف المصري.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد قرية الظهير الصحراوي بقرية العقب المقامة على مساحة ٥٠٠ فدان والتي تضم ١٠٠ منزل ومجمع للخدمات مكون من وحدة صحية ومكتب بريد ومخبز ومدرسة تعليم أساسي ويمثل هذا الجزء ٣٠٠ فدان من إجمالي المساحة فيما تم توزيع ال ٢٠٠ فدان الأخرى على أهالي القرية بواقع ٢ فدان لكل أسرة تم تسليمها لأهالي القرية لزراعتها تشجيعا من الدولة لهم بهدف خلق نوع من التنمية المستدامة بالقرية.

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