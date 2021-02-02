آخرها «إتقان».. كيف محت الحكومة الصورة النمطية للتعليم الفني؟

تبذل وزارة التربية والتعليم جهود ضخمة لتطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية المأخوذة عنه، بأنه بديلًا للثانوية العامة ويأتي في المرتبة الثانية بعدها، ومحاولة مساوته بالتعليم العادي كونه يُخرج فنيين ذوات صنعة مطلوبة.ولذلك حاولت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، تحسين تلك الصورة من خلال تطوير أدوات التعليم الفني، وتحسين مستوياته ما أدى إلى زيادة في عدد طلابه في مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وساهم في ذلك عدد من الخطوات.واتساقًا مع ذلك، فإن آخر تلك الجهود التي قامت بها الوزارة هي إطلاق هيئة "إتقان"، حيث بدأ مجلس النواب على مدار 8 جلسات، مناقشة قانون الهيئة الجديدة لجودة التعليم الفني، تحت اسم "إتقان" بالتعاون مع ألمانيا، وهي أول هيئة لجودة وضمان التعليم الفني، حيث هدفت الهيئة الجديدة للارتقاء بجودة المنظومة.ومن المقرر أن يكون لهيئة جودة التعليم الفنى مجلس أمناء فى حدود 20 عضوًا نصفهم من الوزارات المعنية، والنصف الآخر من مجتمع الصناعة ورجال الأعمال، كما تتعاقد مع جهات معتمدة دوليًا لإجراء اختبارات الجودة للطلاب، بهدف اختبار الطلاب فى مهارات كل متخصص.ولم تكن تلك الهيئة هي التطوير الوحيد الذي قامت به الوزارة بشأن التعليم الفني، ولكن انشأت العديد من المدارس المتطورة وأطلقت المبادرات المعنية بالتطوير، وترصد "الدستور" في التقرير التالي جهود الوزارة في التحسين من التعليم الفني.تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد أهم المشاريع الخاصة بتطوير التعليم الفني، والتي دشنت العديد منها وزارة التعليم خلال عامي 2018 و2019، لمواكبة احتياجات سوق العمل والثورة الصناعية، بسبب تضمنها للعديد من التخصصات، مثل الذكاء الاصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.وتختص المدارس التكنولوجية بالتدريب المزدوج الذي يعد شيء جوهري في التعليم الفني؛ بهدف إنشاء وتشغيل مدارس فنية بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، مع التركيز على جودة العملية التعليمية والتدريب للطلاب، حيث وصل عددها حتى الآن إلى 13 مدرسة.كما أطلقت الوزارة خلال عام 2020 عدد من المبادرات التي حاولت من خلال محو الصورة النمطية المأخوذة عن التعليم الفني، تحت عنوان "اشتغل فني"، وتم دعمها وتمويلها من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى لـ"tvet"، وبإشراف وزارة التجارة والصناعة.وكانت تهدف المبادرة إلى تشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني، من خلال منظومة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني الذي يخرج عمالة من الشباب إلى سوق العمل.كذلك تم إطلاق مبادرة "شيف المستقبل" لعام 2020 ومعها مبادرة ومسابقة جديدة تحت عنوان "صناع ملابس مصر"، للعمل على تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل وتأهيل العمالة الفنية الخاصة بعمالة المصانع، بالإضافة إلى ريادة الأعمال.وتم فتح تخصصات جديدة في التعليم الفني مثل السياحة والغزل والنسيج بموجب تلك المبادرات القومية لتخريج فنيين على أعلى مستوى في 7 قطاعات صناعية، وخلق العديد من الكوادر المهنية الاحترافية القادرة على العمل في كل المؤسسات الفندقية والسياحية في مصر.ولازالت خطة التطوير مستمرة إذا تهدف الوزارة خلال العام الدراسي 2020 2021 إلى إنشاء كيان مستقل تتشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع جهة دولية متخصصة فى إدارة الجودة والاعتماد الفنى مثل (ألمانيا، إيطاليا، اليابان).وظهر التطوير أيضًا على أرض الواقع، فمن خلال بيانات وزارة التعليم تبين أنه خلال العامين الماضيين تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصلًا وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية، مما أدى إلى اتجاه 54% من طلاب الإعدادية يتجهون للتعليم الفني، بينما 46% الباقون يتجهون للثانوية العامة.وزاد عدد طلاب التعليم الفني إلى 2 مليون طالب وتحديد التعليم الزراعي الذي وصل إلى 200 ألف حاليًا، وبشكل عام فهناك ٢.٣ ألف مدرسة للتعليم الفني، بموجب ١.٩ مليون تلميذ بالتعليم الثانوي الفني، بنسبة ٨.٧٪ من إجمالى المراحل التعليمية، ويوجد ١٤٩.٨ ألف مدرس بالتعليم الثانوى الفني.