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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

محمد عبدالخالق مديرًا عامًّا للشئون القانونية بجامعة الأزهر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 م
محمد عبد الخالق
محمد عبد الخالق
إسلام أبوالمجد
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد عبدالخالق مرسي أحمد، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة.

حصل مدير عام الشئون القانونية الجديد على ليسانس الحقوق دور مايو 1989م من جامعة عين شمس، ثم التحق بالعمل في جامعة الأزهر، وعين في وظيفة باحث شئون قانونية بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم تدرج في الوظائف القانونية حتى وصل إلى مدير إدارة، ثم رقي بعد ذلك وانتقل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بمدينة نصر بدرجة مدير إدارة قانونية، وكلف بالعمل مستشارًا قانونيًّا بمركز الدراسات والبحوث الفيروسية بجامعة الأزهر، ثم تولى مدير الإدارة القانونية بالكليات الشرعية بقطاع الدراسة، والتي تضم كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، ثم صدر قرار رئيس الجامعة بتعينه مديرًا عامًّا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ثم بعد ذلك صدر قرار بتكليفه بالعمل بالمكتب الفني لرئيس الجامعة، ثم صدر قرار بتكليفه مديرًا عامًّا للإدارة العامة للشئون القانونية لجامعة الأزهر.

كما حصل عبدالخالق على عديد من الدورات التدريبية بمركز إعداد القادة بالقطاع الحكومي برئاسة مجلس الوزراء في برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية بدرجة مدير عام، بالإضافة إلى حصوله على دورات تدريبية في الشئون القانونية وإجراءات التقاضي بالمركز نفسه، إضافة إلى حصوله على دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي.

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