السجن 6 سنوات لعامل لاتجاره في الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل دليفري بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة خمسين ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف أبوزينة، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري ومصطفى أبويسر.ترجع أحداث القضية رقم 17749 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بالقبض على شخص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم الدخيلة غرب المدينة.وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى قيام المتهم "ع.ا.ص"، 43 سنة، عامل دليفري سمك، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار وأثناء انتظار المتهم أحد عملائه تم ضبطه.وبتفتيشه عثر بحوزته على حافظة بلاستيكية بداخلها كمية من لفافات لمخدر الهيروين، وميزان رقمي، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والميزان لوزن تلك المواد والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه في عملية الترويج، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.