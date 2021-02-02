نيفين جامع تستعرض خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يوفر مجموعة متنوعة من الحزم التمويلية الميسرة للعملاء أصحاب المشروعات الصغيرة الرسمية لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتطوير نشاطها، ويمكن للعملاء الاستفادة من تلك الحزم التمويلية سواء عن طريق الاقتراض من الجهاز مباشرة أو من خلال التقدم إلى الجهات الوسيطة التي يتعاقد معها الجهاز (البنوك والشركات والجمعيات) وتقوم بتمويل هؤلاء العملاء، هذا بالإضافة إلى آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر التي يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.وأشارت إلى أن مجالات تمويل المشروعات الصغيرة مختلفة ومتنوعة وتشمل.- قروض قصيرة ومتوسطة الأجل (قروض تقليدية)- قروض نوعية متخصصة (للمشروعات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية الداجنة والسمكية).- نظام الحساب الجاري مدين.- نظام البيع بالمرابحة الإسلامية.- نظام المشاركة مع الجهات الوسيطة لإعادة الإقراض بالنظم الإسلامية- نظام التأجير التمويلي.- نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز).- نظام الخصيم التجاري.- تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.- الاستثمار ورأس المال المخاطر.وأشارت نيفين جامع إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات على النحو التالى:- المشروعات التجارية والخدمية من خلال الإقراض المباشر إلى 3 مليون جم.- المشروعات الصناعية من خلال الإقراض المباشر إلى 5 مليون جم.- المشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر إلى 10 مليون جم.وأكدت أن بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020، سيتم إعادة النظر في الحد الأقصى لقيمة القروض للمشروعات الصغيرة بما يتناسب مع التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تحديد قيمة القروض للمشروعات المتوسطة.وأضافت الرئيسة التنفيذية للجهاز إلى أن هناك العديد من المبادرات التمويلية للمشروعات الصغيرة التي ينفذها الجهاز منها.1- مبادرة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وتأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهاز والجهات ذات الخبرة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي «شركة أرض الخير» إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير، حيث تم تمويل عدد من الدورات بكل من محافظات الوادي الجديد وأسيوط والواحات البحرية (الجيزة) بإجمالي تمويل بلغ 857.5 مليون جنيه.2- مبادرة مشروعات الحفاظ على البيئة وتتضمن مشروع جمع وكبس قش الأرز ومشروع مكامير الفحم وتمويل وحدات البايوجاز ومشروع تحويل الطلمبات التقليدية التي تعمل بالديزل إلى طلمبات شمسية ومشروعات تدوير المخلفات.3- تأثيث لعدد 8208 وحدة سكنية بمشروع بشاير الخير (3)، حيث قام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة تمويل لعدد 43 مشــروع بمحافظة دمياط من خلال آلية الإقراض المباشر (داخل مدينة دمياط للأثاث وبعض أصحاب المشروعات خارج المدينة) بإجمالي تمويل قدره 86.4 مليون جنيه.بالإضافة إلى مبادرات نوعية لدعم بعض فئات العملاء ذوي المستويات المعيشية المتدهورة ومبادرات نوعية لدعم المرأة ومنتج تمويلي خاص بالأطباء.وأضافت بأن الجهاز يقوم بدور رئيس بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تسويق المجمعات الصناعية المتخصصة وإتاحة الخدمات المالية وغير المالية للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بهذه المجمعات.وأشارت إلى أن هناك برامج تمويلية متعددة سيتم تنفيذها في 2021 في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والخدمية.