رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصناعة»: انتهينا من إعداد لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:34 م
المشروعات
المشروعات
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز انتهى من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 الذي تم إصداره بتاريخ 15 يوليو2020 للقانون، بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة بالدولة (40 جهة) وجار اعتماد اللائحة التنفيذية الآن من الجهات المعنية.

وأكدت أن هذا القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات، حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريفًا موحداُ وشاملًا ومرنًا ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر حيث يعتمد التعريف الموحد على حجم الأعمال للمشروعات القائمة ورأس المال للمشروعات الجديدة ويميز بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية على النحو التالي:

المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جينه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بسحب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن القانون عمل على توفيل اليات متعددة لتيسير اتاحة التمويل  لهذه المشروعات وبما يساعد على انتشارها  وقدم العديد من الحوافز المالية وغير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات لتنفيذها بما يتيح التيسير علي الراغبين في إنشاء هذه المشروعات بالإضافة الى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وأشارت إلى أن من أهم هذه الحوافز معاملة ضريبية مبسطة دائمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يبلغ حجم أعمالها حتى 10 مليون جم (ضريبة قطعية) كالتالى:

- ألف جنيه سنوياّ للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه
-  2500 جنيه سنوياّ للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى  250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
- 5000 جنيه  سنوياّ للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه
- 0،50%   من حجم الاعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعملها مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه سنوياّ.
- 0.75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 2 مليون ويقل عن 3 مليون جنيه سنوياّ.
- 1 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه  ( وذلك لمدة 5 سنوات  ).

وأشارت إلى أن القانون عمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات لتحويلها إلى القطاع الرسمي حيث أن أعداد المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي  كبيرة جدا وكان لزامًا على الدولة اتخاذ إجراءات تحفيزية  لإدماجها بالقطاع الرسمي ومنها منحها ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها لمدة تصل الى 5 سنوات للمشروع الواحد والاستفادة بذات المعاملة الضريبة المبسطة المقررة للمشروعات الرسمية، بالإضافة لوضع مجموعة من الإجراءات وآليات العمل الميسرة لإصدار الموافقات اللازمة لبدء نشاط المشروعات وتكون محددة بتوقيتات زمنية ورسوم مخفضة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تطرح طبعة جديدة من «شوارع لها تاريخ»

«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير