ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الفيوم

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس ماجد حليم مدير الإدارة، وبرئاسة المهندس سليمان داود مخيمر رئيس رقابة ببندر الفيوم أول.وتمكنت الحملة من ضبط عدد ٥٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية، بناحية قحافة، وتم تحرير محضر برقم ٣٤٤ أمن دولة طوارئ قسم أول، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.