«جامع» تشيد بدور البرلمان في إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة

أشادت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهودات الكبيرة التي قام بها مجلس النواب في نهاية الفصل التشريعي السابق لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر تحت رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ 15 يوليو 2020.وأشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به اللجان النوعية بمجلس النواب الموقر وعلى رأسها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية، حيث بذلت تلك اللجان جهد كبير في سبيل إصدار القانون وتعاونت مع عدد من اللجان النوعية في اجتماعات عدة، قاربت من ٣٠ جلسة، حتى استطاعت إخراج مشروع قانون يعتبر قانون نموذجي لخدمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد الوطني.واشتمل القانون على العديد من الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات سواء الرسمية أو تلك المشروعات التي عاشت لسنوات طويلة في القطاع غير الرسمي، لتحفيزها للدخول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات والمميزات التي جاءت بالقانون بالإضافة إلى سبل الدعم العديدة التي منحت للشباب ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنشأ بقرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعـدل بالقـرار رقم2370 لسنة 2018، ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذي يُعد نتاجًا تنمويًا لـ 25 عامًا من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، ويأتي قرار تبعية الجهاز لرئاسة مجلس الوزراء في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع ورؤيتها له كمحرك حقيقي للاقتصاد المصري، مما أدى الى تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات كيان مؤسسى مستقل ويتبع رئاسة مجلس الوزراء حيث يتكون الجهاز من مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد 7 وزراء ذات الصلة فضلا عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز ويعمل منذ إنشاؤه على استقطاب الموارد المالية من المؤسسات الدولية لتقديم خدماته ولتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية للجهاز، حيث تتكون موارده من القروض والمنح التي يبرمها الجهاز تحت اشراف مجلس الإدارة وبما يتفق مع أهداف الجهاز التنموية ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، لا يحمل الجهاز الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، حيث يعتمد على كفاءته في إدارة أمواله لتحقيق عائد يسمح بسداد التزاماته أمام الجهات المانحة وتغطية تكلفة جهازه الإداري.كما يطبق الجهاز معايير إدارة المخاطر الائتمانية والسياسات الاستثمارية ونظم المتابعة والتقييم والالتزام بالمعايير البيئية وسياسات المساواة بين النوع الاجتماعي والاجراءات القانونية التي تسمح له بالحفاظ على حقوقه وحماية أمواله.وأكدت أن الجهاز يخضع لنظام رقابي قوى من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المانحة، حيث يخضع لأعمال مراجعة دورية وتقييم للأداء يتم من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويتم مراجعة القوائم المالية للجهاز والعمليات المحاسبية والإدارية كما تقوم الجهات المانحة بالتعاقد مع مكاتب مراجعة خارجية لتنفيذ أعمال مراجعة للمشروعات المنفذة بالجهاز، كما يمتلك الجهاز نظام للمراجعة الداخلية يعمل في ضوء أدلة وإجراءات العمل المعتمدة والمعايير الدولية الخاصة بذلك.وأضافت أن لدى الجهاز نظام معلومات متميز باستخدام أحدث التطبيقات حيث يربط الكترونيا بين المقر الرئيسى للجهاز وكافة الفروع بمختلف محافظات الجمهورية، مما يساعد على استخراج وتحليل كافة التقارير والبيانات الخاصة بأنشطته وخدماته بدقة وكفاءة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات متطورة للعملاء والجهات الشريكة، حيث يقوم على تحقيق أهدافه والوصول للفئات المستهدفة من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات وتعد الذراع التنفيذي للجهاز بإجمالــــي 33 مكتب يضم 33 وحدة شباك الواحد OSS بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بعدد 600 جمعية للمشروعات متناهيه الصغر وحوالى 1800 فرع بنك على مستوى الجمهورية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين.ويتم اتخاذ كافة القرارات بالجهاز فيما يخص أنشطته والخدمات التي يقدمها من خلال لجان داخلية متخصصة لضمان الجودة والشفافية والبعد عن أية قرارات فردية مثل: لجان الائتمان ولجان الاستثمار ولجان تقييم المشروعات ولجان الموارد البشرية ولجان الأصول والخصوم وذلك طبقًا للوائح الداخلية للجهاز المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء.وأشارت إلى أن الجهاز يطبق نظام لخدمة العملاء والشكاوى لتلبية احتياجات العملاء بجودة ممتازة لضمان رضى العميل من خلال الخط الساخن 16733، ومواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت كما يعمل الجهاز على تطبيق استراتيجية إعلامية محددة تقوم على التعاون مع كافة وسائل الإعلام للوصول للفئات المستهدفة مع مراعاة الرسالة الإعلامية باللغات الأجنبية لتصل إلى شركاء التنمية من الدول والمؤسسات المانحة.