برلين تطالب إدارة بايدن باهتمام أكبر في ليبيا

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاهتمام بالملف الليبي.وقال ماس، خلال اجتماع في برلين: "إنه يريد من الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الجديد جو بايدن، إظهار المزيد من الاهتمام بشأن ليبيا التي تعاني من الفوضى والصراعات منذ حوالي 10 سنوات".وأضاف: "الولايات المتحدة لديها الوسائل والنفوذ للقيام بدور أكبر"، مشيرا إلى المحادثات الجارية لإيجاد حل سلمي.وقبل قليل، أجرى أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي، المجتمعون في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، عملية التصويت على منصب رئيس المجلس الرئاسي، وقد تم فرز الأصوات ولم يتحصل أي من المرشحين على نسبة الـ70% المطلوبة للفوز بالمنصب، وبذلك سيستمر أعضاء ملتقى الحوار إلى اعتماد نظام القوائم، ليقع التصويت عليها فيما بعد خلال الفترة المسائية من الملتقى.