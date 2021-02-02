تحرير 7 محاضر لمحلات مبيدات بدون ترخيص فى الفيوم

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على جهاز المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالمرور المستمر على مصانع الكيماويات ومحلات بيع المبيدات والمخصبات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.وشنت إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بقيادة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة على المبيدات، حملة تفتيشية موسعة على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمحافظة الفيوم بمركز إطسا وبندر الفيوم، وقد تم تحرير 7 محاضر لمحلات بدون ترخيص وتراخيص منتهية، وتمت إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة.