محافظ الفيوم: الحوار المجتمعى جعل المواطن شريكًا أساسيًا فى التطوير

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط المحلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالحليم ممثل وزارة التنمية المحلية لبرنامج تنمية صعيد مصر، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات تنفيذ خطط التطوير بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ووسائل العمل المشترك بين مختلف الجهات، والتنسيق المتبادل لوضع الرؤي المتعددة للتطوير حيز التنفيذ، وتداخلات برامج التدريب ومحو الأمية وتمكين الشباب والمرأة المعيلة بمنظومة التطوير، فضلًا عن تأهيل وتطوير قرى الظهير الصحراوى بمركزي إطسا ويوسف الصديق كونهما من الأولويات.وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم استعرض ـ خلال الاجتماع ـ آليات العمل ـ في الفترة الماضية ـ لوضع خطة تطوير متكاملة لقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، من خلال لجنة التخطيط المحلي، والحوار المجتمعي ومتابعة نتائجه، ومراجعة المشروعات المزمع تنفيذها بخطط التطوير ومراجعتها مع الخطط المقترحة من قبل الجهات التنفيذية، ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.وتابع المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على تدقيق البيانات والتخطيط الجيد واستخدام الدراسات العلمية في التطوير، والعمل من خلال ترتيب الأولويات، وتنفيذ المشروعات التى تشترك فيها أكثر من جهة وتغطى شريحة كبيرة من المواطنين تبعًا للكثافات السكانية، والعمل على تلبية مطالب المواطنين الفعلية، مؤكدًا على إدخال برامج محو الأمية والتدريب والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة خلال عمليات التطوير.وأكد محافظ الفيوم متابعة المشروعات المزمع تنفيذها بخطط التطوير أولًا بأول، والعمل على التواصل مع الجمهور لإطلاعهم على المشروعات التى يتم تنفيذها وتعريفهم بالجهود المبذولة من قبل الدولة لتوفير حياة كريمة لهم، وخاصة بقرى الظهير الصحراوي بمركزي إطسا ويوسف الصديق.كما تم خلال الاجتماع استعراض مشاركة المواطنين في وضع رؤيتهم بخطط تطوير قراهم، وجعلهم محورًا لوضع الموازنة العامة من خلال برنامج الموازنة التشاركية لجعل المواطن شريكًا أساسيًا في متابعة تنفيذ الموازنة وخطط التطوير.