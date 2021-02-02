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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«#مكي_بيحب_مصر» يتصدر «تويتر» ردًا على الإخوان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:27 م
مكي
مكي
هايدي حمدي
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تصدر هاشتاج «#مكي_بيحب_مصر» قائمة الأكثر تداولا في موقع التغريدات «تويتر»، حيث تداول النشطاء صورًا له أثناء تصوير مسلسل «الاختيار 2» مرتديًا زي شرطي ومن المفترض عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وانطلاقًا من ذلك، استخدمنا بعض أدوات تحليل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لرصد تفاعل المغردين على «هاشتاج» المعروف بين المغردين باسم «#مكي_بيحب_مصر».

بحسب أداة «track my hashtag» كان نتيجة التحليل، اليوم، في ساعات الظهيرة، أنه تم نشر 97 تغريدة وشاركها 66 مغردا و145 ألف 675 هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع «الهاشتاج».

وكانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 9.28%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 2.06%، أما إعادة التغريد وصل إلى 88.66%.

وباستخدام أداة «social searcher» التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقع «تويتر» بنسبة 52.4%، ويليه موقع «فكونتاكتي» النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج، بنسبة 45.2%، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع «فيسبوك» يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، تأسس عام 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية ويسجل به أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا، ثم موقع «فيسبوك» بنسبة 1.6%.

بحسب أداة «Tweet Blinder» حظي إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال اليوم والتفاعل مع الهاشتاج، بنسبة 71.4%، يليها التغريدات المكتوبة بنسبة 11%، وفي المرتبة الثالثة تأتي التغريد باستخدام الصور واللينكات بنسبة 10.4% ثم في المرتبة الأخيرة جاءت الردود على تلك التغريدات بنسبة 8.4%.

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