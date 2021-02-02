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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تشدد على أهمية تجنب التصعيد في المتوسط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:54 م
وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارينباور
وكالات
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شددت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارينباور، في اجتماعها الأول مع نظيرها التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، في برلين على أهمية تجنب التصعيد في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الوزيرة، في بيان لوزارة الدفاع الألمانية اليوم، بمناسبة زيارة خلوصي أكار إلى الوزارة، أن "تركيا ستظل شريكًا مهمًا في الناتو"، وقد تناولت المباحثات القضايا الشائكة على خلفية الصراع في بحر إيجة بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان أن الوزيرة ترحب بشدة باستئناف المحادثات بين الدولتين العضوتين في الناتو، وقالت: "آمل أن تنتهز جميع الأطراف فرصة الحوار، وأرى ألمانيا تلعب دور الوسيط لوضع حد للخلاف".

وكانت الوزيرة قد أجرت بالفعل محادثات هاتفية مع نظيريها القبرصي واليوناني في الفترة التي سبقت اجتماعها مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأوضحت الوزيرة أن الحوار والتسوية بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي ألمانيا وتركيا ضروريان للحلف ولكل منهما مصلحة مشتركة في استقرار الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وأكدت أن تركيا شريكة تقدم مساهمات كبيرة للأمن الأوروبي، حيث يشارك كلا البلدين في مهمة قوة كوسوفو في كوسوفو، على سبيل المثال، وفي الدعم الحازم في أفغانستان.

بالإضافة إلى ذلك، وحسب بيان وزارة الدفاع الألمانية، ناقش الشركاء جوانب السياسة الأمنية، بما في ذلك مناطق البحر الأسود وليبيا والعراق.

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