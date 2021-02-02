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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أنجلينا جولي تتصدر غلاف مجلة VOGUE البريطانية بإطلالات ساحرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:28 م
النجمة العالمية،
النجمة العالمية، أنجلينا جولي،
سارة ساويرس
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تصدرت النجمة العالمية، أنجلينا جولي، غلاف مجلة VOGUE البريطانية لعدد مارس 2021، بإطلالات ساحرة، فى حديقة منزلها بلوس أنجلوس، كما أجرت معها المجلة حوارا مليئا بالأسرار والحكايات عنها وعن حياتها مع أبنائها الستة بالتبني.

وتألقت النجمة أنجلينا جولى بعدد من الإطلالات الأنيقة، منها معطف طويل بنى فاتح اللون، ونسقت معه تنورة قصيرة بنية من علامة MaxMara، وثوبا أنيقا بنفس لون المعطف، كما نسقت مع إطلالتها هذه زوجا من الأحذية البني من علامة رالف لورين، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها ولم تتكلف فى وضع المكياج.

وخلال فيديو ترويجي للمقابلة، نشره حساب المجلة على "إنستجرام"، تحدثت فيه أنجلينا جولي عن أسرار أغراضها التى تكون بحقيبها، قائلة إنه في حال فتحت حقيبة اليد الكبيرة التي تملكها فإنه تكون بداخلها الهاتف، أو كتاب، أو بعض الكتب، أو حتى وجبات أو قميص، واصفة ما يوجد بحقيبتها: "كل ما يمكنك تخيله".

ودعت أنجلينا جولي مجلة BritishVogue إلى قضاء يومين لا يُنسيان معها فى عالمها السعيد، فى المنزل الذي تشاركه مع أطفالها الستة، مادوكس، 19 عامًا، وباكس، 16 عامًا، وزهرة 15 عامًا، وشيلوه 14 عامًا، والتوأم البالغ من العمر 12 عامًا فيفيان ونوكس.
أنجلينا جولي تتصدر غلاف مجلة VOGUE البريطانية بإطلالات ساحرة
أنجلينا جولي تتصدر غلاف مجلة VOGUE البريطانية بإطلالات ساحرة
أنجلينا جولي تتصدر غلاف مجلة VOGUE البريطانية بإطلالات ساحرة
أنجلينا جولي تتصدر غلاف مجلة VOGUE البريطانية بإطلالات ساحرة
أنجلينا جولي تتصدر غلاف مجلة VOGUE البريطانية بإطلالات ساحرة
أنجلينا جولي تتصدر غلاف مجلة VOGUE البريطانية بإطلالات ساحرة

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