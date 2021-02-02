نتائج التصويت على مناصب المجلس الرئاسى الليبى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قبل دقائق، عن نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:نتائج الجنوب: (عدد الموقعين 14) سيف النصر: 6 أصوات.. وعلى أبو الحجر: صوت.. وعمر أبوشريدة: 5.. وموسى الكونى: 2.نتائج الغرب: (عدد الموقعين 37.. باطل: 1) إدريس القايد: 5.. جولي: 2.. أسعد زهيو: 2.. خالد المشري: 8.. سلامة الغويل: 2.. النمروش: 4.. الأشتر: 1.. عبدالرحمن البلعزي: 3.. عبدالرحيم الشيانى: 3.. عبداللافي: 1.. محمد الحافي: 5نتائج الشرق: (عدد الموقعين 23) خالد السايح: 1. سليمان سويكر: 0.. الوافي: 6.. عقيلة صالح: 9.. على بو خير الله: 0.. محمد البرغثي: 2.. محمد المنفي: 5.ولم يتحصّل بذلك أي من المرشّحين على عتبة 70 بالمائة للفوز بمنصب المجلس الرئاسي، وبذلك سيمر أعضاء ملتقى الحوار إلى اعتماد نظام القوائم ليقع التصويت عليها فيما بعد خلال الفترة المسائية من الملتقى.