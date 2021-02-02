نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق تكامل صناعي وتجاري مع أفريقيا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت في إطار التوجه الإستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية، مشيرة إلى أن خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة ويركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- السادك- جماعة شرق افريقيا) فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية Af cfta وتضم 55 دولة إفريقية وتعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة في هذا الاتفاق، وكذلك استكمال مبادرة الوزارة للتصدير لأفريقيا، من منظور التعاون في الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية التي تستهدف تصدير مدخلات إنتاج مصرية للدول الأفريقية بما يسمح بالتجميع الأولى وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالي المنتج في صورة مدخلات إنتاج بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة في عدة دول أفريقية.وأشارت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب، إلى أن المحور الثاني لخطة العمل يتضمن التصنيع المشترك ويهدف لإنشاء صناعات تحويلية مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوافرة في الدول الأفريقية وتعميق التواجد الاقتصادى لمصر في هذه الدول، وتعزيز فرص التصنيع المشترك، وتلبية طلبات تقديم الدعم الفني في عدد من الصناعات الرئيسية ومن بينها قطاعات مواد البناء، والتصنيع الزراعي والسلع الهندسية، لافتةً إلى أن المحور الثالث يتمثل في اللوجستيات ويركز على استكمال منظومة المراكز اللوجيسيتة، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر، بالإضافة للتعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة إلى الدول الأفريقية خاصة غرب أفريقيا فضلا عن تشجيع مجتمع رجال الأعمال في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية.ولفتت إلى أن المحور الرابع يتضمن التعاون الفني ويستهدف صياغة مبادرات إقليمية للتكامل الصناعى بين الدول الأفريقية والتعاون المشترك بمجالات تبادل المعلومات وتصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة الموارد الافريقية، وتنشيط دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات موجهه للإسراع في وتيرة التكامل الصناعى الأفريقي بجانب متابعة التنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في الدول الأفريقية، بالإضافة لتوفير التدريب للكوادر في مجال التجارة الخارجية.