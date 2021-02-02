ليبيا.. عدم حصول أي مرشح للمجلس الرئاسي على نسبة 70% المطلوبة

أعلنت رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، الآن، عن عدم حصول أي مرشح على نسبة 70% المطلوبة للفوز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وبالتالي الانتقال إلى الجولة الثانية.وقبل قليل، انتهى أعضاء ملتقى الحوار السياسي من التصويت على منصب المجلس الرئاسي.وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة لها بموقع "تويتر"، أنها ستعلن عن نتائج التصويت بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.واستمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، لبرامج المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي، والبالغ عددهم 24 مرشحا، والمرشحين لرئاسة الحكومة والبالغ عددهم 21 مرشحا.وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في كلمتها الافتتاحية للجلسات أمس الاثنين، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وإن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية، كما أكدت أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.