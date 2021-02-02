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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عبدالعزيز شقيق غادة عادل في فيلم «المحكمة»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:04 م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
دعاء عبد المقصود
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يواصل الفنان الشاب أحمد عبدالعزيز تصوير دوره في فيلم "المحكمة"، حيث يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية شقيق الفنانة غادة عادل، وتتبقى له عدة أيام من للانتهاء من تصوير دوره.

وقال أحمد عبدالعزيز إن أهم ما يميز العمل هو التعاون مع المخرج الكبير محمد أمين، الذي كان بمثابة الحلم له، وإنه إضافة كبيرة واستفاد منه كثيرًا خلال أحداث الفيلم، بجانب التعاون مع النجوم الكثيرة في العمل.

فيلم «المحكمة» بطولة عدد كبير من النجوم منهم محمود عبدالمغني، كريم عفيفي، فتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، صلاح عبدالله، سليمان عيد، عبدالرحيم حسن، محمود عامر، وغادة عادل، أحمد عبدالعزيز أمين، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد أمين.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد عبدالعزيز مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبرى عبدالمنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
أحمد عبدالعزيز شقيق غادة عادل في فيلم «المحكمة»
أحمد عبدالعزيز شقيق غادة عادل في فيلم «المحكمة»

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