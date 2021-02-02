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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

والد لاعب السكة الحديد يقاضي النادي بعد وفاة نجله

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:04 م
محمد هاني، لاعب السكة
محمد هاني، لاعب السكة الحديد
هاجر رضا
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حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد وفاة محمد هاني، لاعب السكة الحديد مواليد 2004، والذي لقى حتفه بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مباراة فريقه وأبناء قنا بملعب شركة النحاس في الإسكندرية.

وأثارت وفاة اللاعب صغير السن عدة تساؤلات، وطرحت العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الوفاة، خاصة في ظل عدم وجود سيارة إسعاف داخل الملعب تنقذ اللاعب، بعد أن تعرض لحالة إغماء أدت به إلى ابتلاع لسانه ومنها إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، ما أدى للوفاة.

وقرر والد الطفل مقاضاة رئيس نادي السكة الحديد الرياضي بالإسكندرية بصفتهم، ورئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد الرياضي، ومدرب فريق الناشئين ٢٠٠٤ بذات النادي، وحكام المباراة المنعقدة بملعب شركة النحاس مع فريق أبناء قنا يوم ٢٢ ١ ٢٠٢١.

وقال محمد الزناتي، المحامي المسئول عن القضية، إنهم يتهموهم في وفاة ابنهم، طبقًا للائحة العقوبات المنصوص عليها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حالة عدم وجود إسعاف أثناء إقامة المباراة يتم توقيع العقوبة على الفريق الذي تقاعس عن إحضار الإسعاف، ولا يجوز لحكم بداية المباراة بدون وجود سيارة إسعاف وطبيب.

وتابع الزناتي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "إننا سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل توقيع العقوبة القانونية على كل من تسبب في عدم إسعاف اللاعب محمد هاني، وقد تم تحرير المحضر ٨٧٩ لسنة ٢٠٢١ إداري سيدي جابر".

وأضاف أنه طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشار إلى أن عقوبة الحبس ستكون مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5 سنوات)، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز (500 جنيه)، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

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