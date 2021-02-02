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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

البرلمان العربي: قرار كوسوفو افتتاح سفارتها في القدس المحتلة باطل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:03 م
العسومي
العسومي
وكالات
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وقرارها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وشدَّد العسومي في بيانه اليوم، على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أي أثر قانوني ويعد لاغيًا وباطلًا بموجب القانون الدولي، ولن يُغير شيئًا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، بوصفها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، مُطالبًا حكومة وبرلمان كوسوفو بالتراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.

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