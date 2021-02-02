انتصار الطويل مديرًا لإدارة خدمة المواطنين بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف انتصار عزت سعد الطويل، باحث شئون تعليم، لتسيير أعمال مدير إدارة خدمة المواطنين بالجامعة.تدرجت مدير إدارة خدمة المواطنين بجامعة الأزهر في مراحل التعليم المختلفة، حيث حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ثم التحقت بالعمل في جامعة الأزهر بالقاهرة في الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، باحث شئون تعليم، ثم تدرجت في إدارة شئون التعليم لعدة سنوات، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العمل بمكتب المتابعة التابع لمكتب رئيس الجامعة، وعملت لعدة سنوات في مكتب المتابعة، وقامت بالعمل على أكمل وجه من خلال جولات متابعة شملت مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، ثم بعد ذلك صدر قرار رئيس الجامعة بتكليفها مديرًا لإدارة خدمة المواطنين بجامعة الأزهر.كما حصلت مدير إدارة خدمة المواطنين على عديد من الدورات التدريبية في مجال الحاسب الآلي، والتحول الرقمي.