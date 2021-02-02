تسليم 547 كشكًا مجهزًا بالبضاعة للأسر الأكثر احتياجًا فى الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الثلاثاء، تسليم 547 كشكا مجهزا بالبضاعة والديب فريزر وتوصيل عداد الكهرباء للأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والمساعدة فى إيجاد دخل وباب رزق لهم، وذلك بدعم من جمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.وأشارت المديرية، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المجتمعية ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات، وأهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة، واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة، مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة للمديرية على كافة الأعمال والجهود التى تتم.