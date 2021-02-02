نيفين جامع: الوزارة تسعى لتحسن تنافسية القطاع الصناعي وتحسين جودة المنتجات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الوزارة تسعى لتحسن تنافسية القطاع الصناعي من خلال تطوير المنظومة الشاملة للجودة ورفع جودة المنتجات بكافة القطاعات الصناعية والتوافق مع المعايير الدولية بما يؤدى إلى تعزيز قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة والنفاذ للأسواق العالمية، من خلال الارتقاء بمعايير المواصفات والجودة والرقابة وتوحيد المواصفات في الأسواق المحلية والتصديرية.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار تضمنت:- إصدار 2000 مواصفة قياسية متوافقة مع المعايير الدولية ونحو 71 مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية وعقد 185 ورشة عمل وبرنامج لتوعية وتدريب المنتجين وتيسير تطبيق المواصفات القياسية على الإنتاج المحلى.- تطوير منظومة التفتيش والرقابة من خلال الحملات التفتيشية على المصانع وبلغت 19 ألف حملة تفتيشية.- اعتماد نحو 1508 مركز خدمات ما بعد البيع ومنح علامة الجودة لحوالي 545 منتج محلي الصنع.- إجراء 55 ألف اختبار على الجودة واعتماد 122 معمل متطور.- إجراء 85 ألف اختبار لعينات صناعية وكيميائية بمتوسط وقت زمني لتحليل العينات يبلغ 2 يوم فقط.ولفتت إلى حرص الوزارة على التوجه نحو تشجيع الصناعة الخضراء والنظيفة والحد من استهلاك الموارد، حيث بلغ عدد المصانع التي تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر 42 مصنع، فيما بلغ عدد الدراسات والتعاقدات والقياسات في مجال الطاقة حوالى 985 دراسة.وأشارت إلى مشاركة الوزارة في تنفيذ البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، ويهدف الى إحلال السيارات المتقادمة (ملاكي – تاكسي–ميكروباص) ومر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث من المستهدف إحلال عدد 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، من بينها إحلال عدد 70 ألف سيارة (55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، 15 ألف سيارة ميكروباص) خلال عام 2021، ويتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022، حيث تم التوافق في المرحلة الأولى من البرنامج على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتم التنسيق مع عدد 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، وذلك بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي تبدأ أسعارها من (155) ألف جنيه. فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على نقل تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.ونوهت جامع الى قيام الوزارة بتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفه خلال شهر يناير 2021 برعاية وحضور رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 30 شركة عاملة بقطاع صناعة السيارات وخدمات التحويل.