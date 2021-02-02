«تعليم مطروح»: حظر تداول المحررات الرسمية على «التواصل الاجتماعي»

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، إنه تم التنبيه على جميع المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية التابعة للمحافظة والمدارس حظر تداول المحررات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وواتس أب"، وعدم الإدلاء بتصريحات تخص العملية التعليمية.جاء ذلك في إطار حرص الإدارة المركزية للأمن بالوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أمن المعلومات تنفيذا للتعليمات الأمنية المستديمة في هذا الشأن حيث تلاحظ في الفترة الأخيرة إدلاء بعض العاملين والمدرسين بتصريحات تخص العملية التعليمية في وسائل الإعلام المختلفة، وأيضا تداول المحررات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد وكيل الوزارة أن ذلك جاء في إطار المنشور أمن رقم 5 لسنة 2021 الصادر من الادارة المركزية للأمن، موضحا أنه وجه بتعميم ذلك المنشور على جميع الإدارات والمدارس التابعة لها.