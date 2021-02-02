استمرار أعمال تطوير مطار سفنكس

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطار سفنكس الدولي جاهز ومستعد لاستقبال الرحلات الجوية الدولية والداخلية خلال الفترة الراهنة، في ظل التجهيزات الضخمة وعمليات التطوير التي تمت بالمطار لاستيعاب الحركة الركابية والجوية الوافدة مستقبليا.وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن مطار سفنكس الدولي استقبل الطائرات الخاصة برجال الأعمال من مختلف الجنسيات، رغم جاهزية صالات ومنشات لاستقبال طائرات الركاب مختلفة الطرازات.وأشات إلى أن السلطات المختصة بالشركة المصرية تواصل عمليات التطوير والصيانة لكافة صالات السفر والوصول بمطار سفنكس الدولي، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بصناعة النقل الجوي في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوية العالمي خلال الفترة الراهنة.وأكدت أنه يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية لكافة الوفود الركابية من الشخصيات الخاصة الوافدة إلى مطار سفنكس الدولي، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات، في ظل الظروف الصحية الراهنة.