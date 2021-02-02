إحالة 30 عاملا بالوحدة المحلية في شها بالمنصورة للتحقيق

زار عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، الوحدة المحلية بشها، خلال متابعته اليومية لسير العمل والانضباط الوظيفي.يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة الانضباط الوظيفي، وفي إطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.وتبين خلال الزيارة عدم وجود 30 من العاملين بالوحدة، وقام برفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة، الذي قرر على الفور إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز.