محمد لطفي يبدأ تصوير دوره في «بين السما والأرض»

بدأ الفنان محمد لطفي تصوير دوره في مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هاني سلامة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وانضم الفنان مؤخرا لنجوم المسلسل الذين انتهوا، أمس، من بروفات مشاهد الأسانسير في إحدى العمارات بالعجوزة.ومن المقرر تقديم المسلسل في 15 حلقة، فقط في النصف الثاني من شهر رمضان، في تقليد جديد للأعمال المقدمة خلال الشهر الكريم.مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة، وغادة عادل، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي.الفيلم مأخوذ عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وتم تقديمها في فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم من بطولة هند رستم، وعبدالمنعم إبراهيم.