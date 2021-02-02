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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نيفين جامع: إصدار 40 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية بين 2018 و2020

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:40 م
نيفين جامع
نيفين جامع
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020، مشيرةً إلى أن قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التيسيرات لترخيص المنشآت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوما إلى 30 يوما في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 أيام في حالة المشروعات الآمنة بيئيًا.

وأضافت أن القانون خفض أيضًا عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات إلى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 إجراء ليصبح 19 إجراء فقط، كما أخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة إلى ضوابط ومواعيد وأحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات.

وأشارت جامع إلى أن القانون ألزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح الكترونية ومميكنة بدلا من النظام اليدوي، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة أفرعها ومكاتبها في المحافظات، وقامت بربطها الكترونيا بالمقر الرئيسي لتيسير الإجراءات على المستثمرين، من خلال ميكنة 14 فرع للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتب تغطى معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين في تلقى الخدمات.

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