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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الصناعة: انتهاء المرحلة الأولى لمشروع مدينة الروبيكي للجلود

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:57 م
نيفين جامع
نيفين جامع
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير صناعة الجلود بكل حلقاتها التصنيعية من الدباغة وحتى المنتج تام الصنع أو ما يعرف بالمصنوعات الجلدية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محليًا وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وقالت خلال استعراضها لخطة عمل الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليميًا ودوليًا، مشيرةً في هذا الإطار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالى 213 وحدة إنتاجية وتسكينها بالكامل لعدد 195 مستثمرًا على مساحة 176 فدانًا.

وأشارت جامع إلى الانتهاء من تخطيط 40 فدانًا بالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال المستحقين من مصانع الغراء والدباغة، حيث تصل مساحة مخطط مصانع الغراء نحو 23000 م2 على مسطح مساحة 18 فدان لعدد 41 مصنعًا لعدد 49 مستثمرًا، فيما تصل مساحة مخطط مصانع الدباغة نحو 34000 م2 على مسطح 22 فدانًا تحتوي على 96 مصنعًا لعدد 101 مستثمر، وجار اتخاذ إجراءات الطرح، لافتةً إلى اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلًا عن استكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها 208 عدادات.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم استقطاع مساحة 73 فدانًا من مساحة المرحلة الثالثة من المدينة لإقامة 100 مصنع اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بهدف توفير منتجات الجلود تامة الصنع بما يخدم السوق المحلية ويحد من تصدير الجلود الخام خلال الفترة المقبلة، بإجمالي تكلفة تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه تشمل (إقامة المصانع - الوحدات الإنتاجية ذات الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود - وأعمال الترفيق)، وبلغ إجمالي نسبة الإنجاز في الإنشاءات نحو 35% حتى الآن.

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