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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ميجان ماركل لن تزور المملكة المتحدة مع الأمير هاري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:22 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
شيماء دهب
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من المقرر أن يزور الأمير هاري ولي عهد بريطانيا، المملكة المتحدة، خلال الصيف المقبل، وذلك في أول زيارة له منذ أن أعلن استقلاله بشكل كامل عن المهام المكلية البريطانية وسفره مع زوجته ميجان ماركل.

ووفقًا لموقع metro، فمن غير المرجح أن ترافقه زوجته ميجان ماركل الزيارة، وفسرت ذلك كونه أسبابا شخصية.

وتأتي زيارة الأمير هاري بسبب عدم زيارته للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب منذ جائحة كورونا وقبل هذا التوقيت أيضًا.

ووفقًا للموقع، وبحسب مصدر مطلع قال إن السبب وراء عدم مجىء ميجان ماركل هو لعدم تحول الزيارة لدراما، حيث إن الكل مدرك أنها السبب الرئيسي في اتخاذ الأمير هارى هذا القرار المفاجئ للجميع، ولعدم توسيع المسافة بينه وبين شقيقه الأمير ويليام أكثر من ذلك.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية أوضحت أنه على الرحب والسعة إذا قرر الأمير هاري وميجان ماركل العودة من جديد خدمة الكومنولث والمهام الملكية، وأيضًا سيكون مرحبا بهم في التواجد خلال كافة المناسبات العائلية الخاصة.

يذكر أن هاري وميجان اشترا قصرًا قيمته 11 مليون جنيه إسترليني بكاليفورنيا منذ مغادرتهما المملكة المتحدة.

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