حالة وفاة و811 إصابة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عن تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 166654 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 960 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 59 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6708 حالات.وأضاف "السند" أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9140 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1547402 فحصًا، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8.9 بالمئة.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية للوزارة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 510 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 158986 حالة.