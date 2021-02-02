جمعة: نحتاج بعض التشريعات لاستكمال طفرة ضبط شئون الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم تسليم الأوقاف المخصصة للأزهر إلى الأزهر الشريف، متابعا: "ومع ذلك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طرح التكفل بنحو 500 طالب وافد، والمجلس الأعلى للأئمة الوافدين بالأزهر الشريف، وكنا سنتكلف بألف طالب وافد من غير المشمولين على منحة الأزهر".وتابع: "بالنسبة لاستثمارات الأوقاف، مستعدين نعقد اجتماع مع لجنتي الشئون الدينية والتشريعية، لأننا نحتاج لبعض التشريعات، لاستكمال الطفرة التي حققناها في ضبط شئون الوقف، وهناك مشروع قانون جاهز سلمناه لمجلس الوزراء، والهدف تحقيق شرط الواقف لتعظيم إيرادات الأوقاف والاستثمار في الأصول".ولفت وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن هناك قوانين تحتاج لتعديل في هذا الصدد، والأمر ليس بيده، وأولها قانون الإيجارات القديمة، قائلا: "في بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 إلى مليون جنيه، وإيجاره 8 جنيهات، وبعض الفلل والشقق الكبرى في وسط البلد قيمتها 3 إلى 10 ملايين جنيه وقيمته إيجارها 8 جنيه، ونحن نحرص على ألا نضيع شرط الواقف، لذلك لابد من تعديل تشريعي يحقق شروط الواقفين، وللأسف بعض هذه الأماكن لو كان من يسكنوها من الفقراء سنوفر لهم مسكن بديل، وعمرنا ما هنرمي حد في الشارع، لكن مسالة أن تكون أصول قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع إيجار 8 جنيهات هذا يحتاج لتعديل تشريعي".وكشف وزير الأوقاف عن جهود حل المنازعات حول أراضي الأوقاف مع الجهات الأخرى، قائلا: "هناك 400 ألف فدان على الشريط الساحلي كان متنازع عليها، وكان هناك قضايا تاريخية اتفقنا مع رئيس الوزراء ووزارة العدل على تشكيل لجنة ذات صفة قضائية من وزارة العدل لفض التشابكات والنزاع القائم التاريخي، كان مثار بين هيئة الأوقاف والجهات الحكومية، وتم سحب القضايا اللي بين الأوقاف والجهات الحكومية والآن هناك لجنة في وزارة العدل لحسم هذه الملفات، وخاطبت رئيس الوزراء لتشكيل لجنة مؤقتة تختص بإنهاء نزاعات قضايا الأوقاف حتى نستطيع الاستثمار الأمثل للأصول، ونحن في حاجة لتدخل تشريعي".وأضاف، "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأوقاف والعدل والإصلاح الزراعي، ولأول مرة تم نقل تكليف 11 ألف فدان من الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما، حيث كان هناك تشابك حول نحو 18 ألف فدان، وخلال الثلاثة الأشهر الماضية تم فض الاشتباك في 11 ألف فدان، وهناك 5 آلاف فدان ليست سجلا عينيا وإنما تحتاج لفتح الشهر الشخصي وبمجرد الفتح سيتم حسم 5 آلاف فدان أخرى، وملزمون بتنفيذ كل أحكام القضاء، خلصنا الأرض الزراعية بالكامل واللجان ستدخل على إنهاء العزب، واللي مش قادر يملك يأخذ بالقيمة الإيجاري ونراعى فيها البعد الاجتماعي، كما أننا شكلنا لجنة عملت قيمة تقديرية للأراضي الزراعية".جاء ذلك خلال تعقيب وزير الأوقاف على مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب بشأن بيان الوزير الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، والخاص بالموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة.