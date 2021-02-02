البرلمان يحيل بيان وزير الأوقاف إلى اللجان النوعية للدراسة

أحال المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب رئيس الجلسة بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى اللجان النوعية المتخصصة لدراسة البيان والتحقق مما ورد فيه من إنجازات ومجهودات على أرض الواقع وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.فيما وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية.وقد انتهى الوزير من التعقيب على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن ما جاء بالبيان منذ قليل.